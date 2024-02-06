Самарский «ФлагманВет» спас собаку со льда Волги

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Вечером в воскресенье, 4 февраля, поступила срочная информация: около Шестого причала в Самаре обнаружили окровавленную собаку. Она находилась на отдалении от берега, рядом с полыньей, была напугана и не подпускала к себе людей.

Сотрудники службы спасения животных «ФлагманВет» выехали незамедлительно. Когда они прибыли на место, то увидели, что по ненадежному льду к собаке не подойти. Рядом оказалось судно на воздушной подушке, на котором спасателей и доставили к собаке. Она металась по снегу, оставляя кровавые следы и страдая от боли, и приблизившихся людей встретила недружелюбно. Тогда спасатели применили седацию – собака успокоилась, боль утихла. Так ее смогли завернуть в одеяло и отнести на борт «подушки».

Вернувшись на берег, спасатели доставили собаку в госпиталь «ФлагманВет». Там животному оказали первую помочь и обработали раны. Их оказалось очень много, включая сложные рваные и скальпированные раны. Ветеринарные специалисты полагают, что собака, - ее назвали Эльза, - пострадала в битве с сородичами. Кроме того, собака получила переохлаждение. Теперь Эльзе предстоит непростой и долгий путь лечения.

Фото: ФлагманВет.