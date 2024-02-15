Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам

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Еженедельно в самарском филиале фонда «Защитники Отечества» приемы по личным вопросам проводят представители гражданской и военной прокуратуры, уполномоченного по правам человека и других ведомств социальной и правовой сфер. Бывает, что проблемы, с которыми столкнулись ветераны СВО или члены их семей, требуют содействия разных организаций. И такие совместные приемы позволяют оперативно и эффективно их решать в режиме реального времени.

«Ветеранам СВО, их родным, семьям погибших и безвестно отсутствующих бойцов помогаем каждый день, - говорит руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова. - Но есть такие вопросы, которые необходимо решать лично, совместно с представителями самых различных ведомств. Вопросы очень разные! От получения всех необходимых льгот и выплат до жилищно-коммунальных проблем. Все обращения находятся на контроле и будут решены. Мы благодарим за сотрудничество прокуратуру Самарской области, военную прокуратуру, уполномоченного по правам человека, ЗАГС, региональные и муниципальные органы. «Защитники Отечества» готовы протянуть руку помощи бойцам и их родным».

Супруга погибшего бойца Алиса Б. обратилась с просьбой решить жилищный вопрос. Благодаря тому, что представители правовых и социальных структур собраны в одном месте, заявительнице удалось оперативно уладить проблему.

«Собрали весь пакет документов, проработали все, что было необходимо, - делится Алиса Б. - Благодарю каждого за содействие! Фонд — это вторая семья. Очень дружный, слаженный коллектив. Мы не бегаем из инстанции в инстанцию. Все специалисты находятся здесь, помогают. Очень приятно видеть такую заботу о нашей семье!»

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь героям СВО помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.