Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО получить квартиру

112

Ветеран СВО с инвалидностью Николай Лапатаев обратился в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» за помощью с оформлением документов на квартиру.

Боец с первых дней специальной военной операции встал на защиту Родины. В июне 2022 года получил тяжелое ранение во время боя. Осколки повредили позвоночник, из-за чего мужчина больше не мог ходить.

Николай не стал отчаиваться и, несмотря на обстоятельства, увлекся картингом, во время летних каникул подрабатывал, чтобы купить спортивную экипировку. Героя поддерживают жена и дочка.

«Со своими проблемами я обратился в фонд, где моим соцкоординатором стала восхитительная Наталия, - рассказывает ветеран СВО Николай Лапатаев. – Она помогла абсолютно по всем вопросам! Сотрудники прокуратуры в филиале посодействовали в оформлении необходимых запросов и документов. От всего сердца хочу выразить свою благодарность этой замечательной девушке, и в ее лице всем сотрудникам филиала! Вы огромная сила и мощь!»

В 2023 году Николай получил квартиру, адаптированную конкретно под особенности его здоровья. Сейчас делает в ней ремонт, скоро в новое жилье переедет вся семья.

«Я вижу в нем жажду жизни, огромную энергию и силу, - говорит социальный координатор самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталия Осыко. - Когда он ко мне обратился, я сразу же захотела помочь. На этот год у нас поставлена задача – начать ходить. Он смеется, но я ему отвечаю: «Что смешного? Нам все по плечу!». Прикрепила его к поликлинике в Сызрани, сдал все анализы. Отправили на реабилитацию в санаторий «Сергиевские минеральные воды». Подобрали массажиста для прохождения специальных курсов. Также Николай планирует приобрести специализированный автомобиль. Посодействовала ему в получении страховки. Я уверена, что он встанет и пойдет. Сделаю все, чтобы это произошло!»

Недавно на картинге, переоборудованном для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, Николай выехал на трассу и прошел ее достойно.

Ветераны и их семьи обращаются в фонд с разными вопросами. Здесь их обязательно выслушают, расскажут обо всех мерах поддержки. Могут помочь в переобучении и трудоустройстве, а также составить индивидуальную программу адаптации и социализации.

Фото предоставлено самарским филиалом фонда «Защитники Отечества»