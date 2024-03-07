Самарский девелопер объявил конкурс на лучшую историю переезда, по которой снимут фильм

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Лучшая история станет основой для сценария короткометражного фильма, съемки которого пройдут уже в этом году. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей и возможность увидеть свою историю на большом экране и поучаствовать в киносъемках.

«Баланс Towers» объявляет конкурс «Сценарий жизни»: по вашей истории снимут фильм. Расскажите свою историю переезда или выбора новой квартиры: для кого-то это теплые или смешные воспоминания, для кого-то ностальгия и удивительные встречи, а кто-то предпочтет забыть свой переезд как страшный сон. Тема переезда подарила миру немало кинематографических произведений и пришло время снять самарскую историю. Расскажите, как переезд в новую квартиру, дом или район поменял вашу жизнь или вас самих, почему вы решили переехать, какие приключения и знакомства произошли.

Идея конкурса появилась старте реализации проекта «Баланс Towers», когда архитекторы решили, что в проекте будут непросто планировочные решения, а именно «сценарии жизни»: у каждой квартиры есть своя мини-история и характер.

Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент» Мария Иванова:

«Идея снять фильм, основанный на реальной истории, родилась еще на старте реализации проекта, когда мы начали рассказывать людям про сценарии жизни «в балансе» на примере планировочных решений и преимуществ проекта. Покупка квартиры — это всегда жажда изменений в жизни человека: или они уже состоялись, и новая квартира их усиливает, или им ещё предстоит сбыться и человек готовит для этого пространство. Переезд действительно часто меняет жизнь, наш быт, увлечения, у нас появляются новые традиции. Это живая и настоящая тема, которая коснулась или коснётся каждого. Надеемся увидеть много интересных историй».

Выбирать историю будет профессиональное жюри. Для участия необходимо отправить свою историю не позднее 5 апреля 2024 на почту info@balancetowers.ru с пометкой «конкурс сценариев».

Подробная информация и положение о конкурсе по ссылке https://balancetowers.ru/news/new-contest