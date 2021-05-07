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Самарский блогер Руслан Ако организует автопробег, посвященный 9 мая

7 мая 2021 19:55
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Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своем автомобиле или встретить участников акции в городе.

Известный Самарский блогер Руслан Ако  (@ruslan_ako)  организует автопробег посвященный ко ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 9 МАЯ! 

Колонна из авто и мото любителей будет стартовать с парковки ТЦ “Русь”, 9 мая, сбор в 12:00. 

Организаторы автопробега дарят наклейку на стекло посвященной  тематике праздника Великой Победы, флаги, георгиевские ленты. По окончанию мероприятия участников будет ждать машина наполненная гвоздиками, которые участники акции возложат  к вечному огню на Площади Славы, чтобы почтить великий праздник Победы!  

План автопробега

9 мая в 12:00 сбор на парковке ТЦ “Русь”;
с 13:00- 15:30 движение колонны из участников автопробега по маршруту. 

с 16:00-17:00 возложение цветов  на Самарской Площади к Монументу Славы. 

Маршрут автопробега

- 12:00 сбор на парковке “ТЦ Русь”;

- выезд на Московское Шоссе;

- движение из города до кольца самолета “Ил-2”;

- поворот на ул.Кирова (налево);

- проезд на ул. Ново-Садовая;

- завершением автопробега станет парковка Самарского Цирка;

- в 15:30 участники акции выстраиваются в колонну из людей; 

- в 16:00 все участники акции возлагают цветы на Площади Славы, чтобы почтить память ко дню Великой Победы. 

Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своем автомобиле или встретить участников акции в городе.

 

Теги: 9 мая автопробег

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