Самарский блогер Руслан Ако организует автопробег, посвященный 9 мая

113

Известный Самарский блогер Руслан Ако (@ruslan_ako) организует автопробег посвященный ко ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 9 МАЯ!

Колонна из авто и мото любителей будет стартовать с парковки ТЦ “Русь”, 9 мая, сбор в 12:00.

Организаторы автопробега дарят наклейку на стекло посвященной тематике праздника Великой Победы, флаги, георгиевские ленты. По окончанию мероприятия участников будет ждать машина наполненная гвоздиками, которые участники акции возложат к вечному огню на Площади Славы, чтобы почтить великий праздник Победы!

План автопробега:

9 мая в 12:00 сбор на парковке ТЦ “Русь”;

с 13:00- 15:30 движение колонны из участников автопробега по маршруту.

с 16:00-17:00 возложение цветов на Самарской Площади к Монументу Славы.

Маршрут автопробега:

- 12:00 сбор на парковке “ТЦ Русь”;

- выезд на Московское Шоссе;

- движение из города до кольца самолета “Ил-2”;

- поворот на ул.Кирова (налево);

- проезд на ул. Ново-Садовая;

- завершением автопробега станет парковка Самарского Цирка;

- в 15:30 участники акции выстраиваются в колонну из людей;

- в 16:00 все участники акции возлагают цветы на Площади Славы, чтобы почтить память ко дню Великой Победы.

Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своем автомобиле или встретить участников акции в городе.