Самарский археологический центр откроется уже этой осенью

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В настоящее время продолжается приобретение выставочного оборудования для нового филиала областного историко-краеведческого музея имени Алабина – Самарского археологического центра, который уже этой осенью откроется в специально подготовленном для него здании по адресу: Самара, ул. Фрунзе, 96.

Приобретение современных 30 мобильных выставочных стендов с системой подвесов и индивидуальным освещением, витрин и подиумов, галерейной подвесной системы и другого современного выставочного оборудования в этом году осуществлено благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке Дмитрия Азарова, Губернатора Самарской области.

«Открытие археологического центра – знаковое событие для нашего региона, — считает Ирина Калягина, министр культуры Самарской области. — Мы много лет ждали этого. У нас в области сложилась археологическая школа очень высокого уровня. И ученые давно мечтали о том, чтобы открылось это здание, в котором есть большие площади для хранения экспонатов и специализированное оборудование. Очень важно и то, что здесь будет проходить научно-исследовательская работа, и конечно для жителей и гостей города будет проходить много интересных выставок».

Археологический центр откроется в сентябре межрегиональной выставкой «Лицом к лицу. Взгляд из прошлого». В главном экспозиционном зале будут представлены предметы археологии с древнейших времен до двадцатого века. Впервые в музейной практике посетителям продемонстрируют в 3D-модели реконструкции образов жителей нашего региона с древнейших времен. В том числе и тех, кто жил на этой территории 12 тысяч лет назад. Они будут воссозданы по методу великого советского антрополога Михаила Герасимова.

Напомним, что в декабре 2022 года помещение площадью около 3 000 кв.м. было приобретено Правительством Самарской области и передано музею. В здании уже оборудовано новое современное фондохранилище.

Открытие Самарского археологического центра позволит реализовать новые интересные проекты, сделает музей имени П. В. Алабина еще более комфортным и привлекательным для посетителей, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО