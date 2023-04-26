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Самарские полицейские посетили музей «Россия – моя история»

26 апреля 2023 14:56
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Экскурсия приурочена ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который ежегодно отмечается 26 апреля в память об аварии на Чернобыльской АЭС.

Сотрудники и работники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области посетили музей «Россия – моя история». Экскурсия приурочена ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который ежегодно отмечается 26 апреля в память об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 37 лет назад.

Участники мероприятия увидели экспонаты, которые наглядно рассказывают о ликвидаторах катастрофы, архивные фотографии и документы, а также изображения технических устройств, которые использовались при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В завершение мероприятия сотрудники полиции поблагодарили работников музея за познавательную экскурсию, отметив важность увековечивания тех страшных событий в истории нашей страны, чтобы мужество и героизм ликвидаторов не были забыты, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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