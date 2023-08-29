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Самарские полицейские провели масштабное оперативно - профилактическое мероприятие
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Самарские полицейские провели масштабное оперативно - профилактическое мероприятие

29 августа 2023 09:15
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По результатам отработки выявлено и пресечено более 340 различных административных правонарушений, раскрыто 4 преступления.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории обслуживания Управления МВД России по г. Самаре сотрудники полиции и прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

В мероприятии приняли участие более 680 сотрудников органов внутренних дел, Управления Росгвардии по Самарской области, народные дружинники, работники частных охранных организаций.

По результатам отработки выявлено и пресечено более 340 различных административных правонарушений, раскрыто 4 преступления.

Полицейскими проверено по месту жительства более 820 граждан, которые состоят на профилактических учетах. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали места концентрации молодежи: торговые центры, интернет-кафе, парки и иные площадки. Инспекторы посетили по месту жительства 51 несовершеннолетнего и 89 родителей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства. В отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 22 административных протокола.

В области незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выявили правонарушения при проверке питейного заведения, расположенного на ул. 22 Партсъезда. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство. Полицейские изъяли из бара более 70 литров спиртосодержащей и алкогольной продукции. Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции из незаконного оборота на торговых объектах, расположенных на  территории областного центра,  изъято свыше 270 литров алкогольной продукции и более 3000 пачек сигарет, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ. Также в рамках профилактического мероприятия проведены инструктажи с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах на территории обслуживания. По результатам проверок в  жилых многоквартирных домах, установлено более 80 фактов несоблюдения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества

При отработке жилого сектора участковые уполномоченные полиции уделили особое внимание профилактической работе и провели свыше 100 бесед с гражданами, старшими домов (подъездов), представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручали комплекты памяток по противодействию мошенничествам. Разъяснительную работу сотрудники полиции совместно с представителями Добровольной народной дружины провели также с посетителями набережной р. Волги. Граждан призывали не оставаться равнодушными и вносить свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков. Сотрудники полиции и общественники напоминали о способах, с помощью которых можно сообщить в полицию об известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде.

По линии выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с патрульно-постовой службой полиции, отделом уголовного розыска и подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции, а также при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области  проведены профилактические мероприятия в жилом секторе областного центра и в парке им. 50-летия Октября. По итогам отработки выявлено и пресечено 35 нарушений миграционного законодательства.

Сотрудниками ГИБДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия, проводимого на территории г. Самары, составлено 154 протокола об административных правонарушениях, в том числе более 70 – за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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