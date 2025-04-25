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Самарские зумеры хотят жить с родителями в одном городе

25 апреля 2025 10:25
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Самарские зумеры хотят жить с родителями в одном городе

Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как часто россияне живут вблизи от родителей и как относятся к покупке для них жилья. Результаты показали, что, несмотря на достаточно сильную эмоциональную связь между поколениями, финансовые возможности и нежелание старшего поколения переезжать нередко становятся барьерами при переезде.

По данным исследования, 78% жителей Самары живут в одном городе со своими родителями, а у каждого пятого (20%) родители живут в другом городе. Больше половины опрошенных (58%) хотели бы, что бы родители жили рядом, а каждый третий (34%)- против их переезда.

Интересно, что в Самаре доля тех, кто предпочитает жить в одном городе с родителями (58%) это Самарцы в возрасте от 18 до 24 лет. Что вдвое больше всероссийского показателя в 2 раза (24%). Так же Самарцы не против помощи родителей с детьми (74%), 24% называют это прямой обязанностью дедушек и бабушек, а 2% считают, что у родителей должна быть своя жизнь.

«Сегодня покупатели всё чаще ищут жильё, где можно сохранить близость с родителями, не жертвуя личным пространством. А людям в возрасте старше 50 лет в свою очередь важна близость природы и хорошая экология. Тихие дворы без машин, близость к паркам и лесным массивам, продуманные планировки квартир с просторными террасами, которые можно использовать как место семейных встреч – детали, которые создают новый формат жилья. Это позволяет старшему поколению сохранять привычный ритм жизни, оставаясь рядом с детьми и внуками», – комментирует пресс-служба Level Group.

Среди основных причин покупки жилья для родителей 85% отмечают возможность чаще с ними общаться, 72% — желание помогать и поддерживать родителей, а 38% в качестве аргумента для переезда называют помощь с внуками.

Теги: Опрос

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