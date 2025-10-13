Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск

180

14-15 октября в Челябинске состоится III Всероссийский детский экологический форум. Самарскую область на нем представит команда «Экопатриот» — 13 школьников, прошедших конкурсный отбор.

Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов». Это уникальная настольная игра, созданная за год работы при поддержке заслуженных экологов и ученых.

«Наша игра — это готовый инструмент для изучения биоразнообразия и формирования экологической ответственности. Мы надеемся масштабировать её на всю страну», — поделилась педагог, наставник команды Наталья Рогова.

Напомним, что в 2024 году команда «Экопатриот» уже стала бронзовым призером этого форума с проектом «У-дачный воздух». Ребята получили грант, который потратили на обучающее оборудование.

Фото: минприроды СО