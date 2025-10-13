Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск

13 октября 2025 22:32
180
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».

14-15 октября в Челябинске состоится III Всероссийский детский экологический форум. Самарскую область на нем представит команда «Экопатриот» — 13 школьников, прошедших конкурсный отбор.

Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов». Это уникальная настольная игра, созданная за год работы при поддержке заслуженных экологов и ученых.

«Наша игра — это готовый инструмент для изучения биоразнообразия и формирования экологической ответственности. Мы надеемся масштабировать её на всю страну», — поделилась педагог, наставник команды Наталья Рогова.

Напомним, что в 2024 году команда «Экопатриот» уже стала бронзовым призером этого форума с проектом «У-дачный воздух». Ребята получили грант, который потратили на обучающее оборудование. 

 

Фото:  минприроды СО

Теги: Самара Экология

