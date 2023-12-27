Самарские школьники узнали о правилах безопасного поведения у водоемов

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От безопасного поведения людей на зимних водоемах зависит сохранность их здоровья, а иногда и жизни. Поэтому инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) помимо патрулирований водных объектов регулярно проводят профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях региона. Сотрудники МЧС не устают рассказывать школьникам об основных правилах безопасности вблизи замерзших рек и озер.

Так, например, на днях специалисты посетили школу №118 г. Самары, где провели открытый урок безопасности с учащимися 3 классов. В преддверии новогодних каникул вместе со специалистами ребята разобрали ситуации, которые могут случиться на льду водоемов зимой и узнали, что нужно делать, если человек оказался в беде.

Инспектор Красноглинского инспекторского отделения Центра ГИМС Вячеслав Шиков предостерег ребят от выхода на лед открытых водоемов. Обратил особое внимание на непрочность льда в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и кустов.

Спасатель ПСП «Красная Глинка» Антон Роднин рассказал третьеклассникам как помочь человеку, провалившемуся под лёд, и что делать, если сам оказался в такой ситуации.

Гости разъяснили детям назначение таких средств спасения, как спасательный жилет, спасательный круг, конец Александрова, и как в экстремальной ситуации могут помочь подручные предметы.

Ребята принимали активное участие в мероприятии, задавали много вопросов и с удовольствием примеряли спасательные жилеты.

Сотрудники МЧС России надеются, что такие уроки помогут мальчишкам и девчонкам более ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других людей, будут способствовать предотвращению несчастных случаев с детьми на водных объектах.