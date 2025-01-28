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Самарские школьники и студенты могут вступить в ряды российского "Движения первых"

28 января 2025 17:21
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Движение занимается воспитательной работой и организацией досуга молодого поколения. 

«Движение первых» - российское движение детей и молодёжи, которое активно развивается на территории России, в том числе и в Самаре. Движение занимается воспитательной работой и организацией досуга молодого поколения.  В самых разных уголках страны его участники вносят свой собственный вклад в будущее страны и вместе постигают традиционные ценности российского общества. Уже более 73 тысяч самарцев состоят в движении. Начиная с 2023 года, более 163 тысяч человек приняли участие в мероприятиях и акциях организации.

«Благодаря поддержке города участники движения воплощают в жизнь собственные проекты. Ребята активно вовлечены и в реализацию федеральных программ. Одной из таких является «Вызов Первых», цель которой - воздействие на развитие нравственной и духовной сферы личности посредством физической культуры и спорта. Первичные отделения «Движения Первых» города активно принимают участие и во всех Всероссийских мероприятиях. Среди них — акции «БлагоДарю», «Защитники Первых», «Классика Победы». Также запущен проект «Первая помощь», где ребята обучаются основам оказания первой помощи», - пояснил председатель совета самарского отделения «Движения Первых» Сергей Пушняк.

Стать участником движения может любой школьник, а также студенты средних специальных и высших учебных заведений. Для этого нужно подать заявку на сайте будьвдвижении.рф. 

На этапе регистрации нужно выбрать категорию участника, ввести адрес электронной почты, на который поступит код подтверждения для отправки. Затем необходимо заполнить поля анкеты и отправить заявление. Сделать это можно как онлайн через портал Госуслуг, так и при личном обращении в одно из отделений движения. С перечнем отделений можно ознакомиться тут: https://будьвдвижении.рф/department_regional/39. Подробнее алгоритм регистрации представлен по ссылкам https://vk.com/mypervie_smr?w=wall-172306001_14528 или https://vk.com/mypervie_smr?w=wall-172306001_14517. 

Отметим, школьникам-участникам движения, имеющим достижения в учебе, спорте, социально-значимой деятельности и достигшим 14-летнего возраста главный документ гражданина Российской Федерации вручают в торжественной обстановке. Для них организуют праздник, чтобы этот день остался в памяти на всю жизнь. 

По словам Сергея Пушняка, в каждом первичном отделении есть наставники, советники директоров по воспитанию, которые непосредственно работают с ребятами и следят за их успехами.

Теги: Самара

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