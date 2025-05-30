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Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»

30 мая 2025 14:00
97
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»

В нем можно выиграть 5 млн рублей на улучшение жилищных условий или большое путешествие.

В 1 сезоне участвовали свыше 100 тысяч семейных команд из 89 регионов России, включая родственников, проживающих в 81 стране. Общее число участников составило 587 250 человек! Более 15 тыс. жителей – участники из Самарской области. Семь семей вышли в финал, а семья Бербасовых, Бочковых удостоилась звания победителей.

 «Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов», — рассказал Президент России.

Как участвовать?
Объединить представителей трёх поколений вашего семейства (не забудьте включить ребёнка от 5 до 17 лет)
Создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на сайте этосемейное.рф
Выполнять различные задания

Ваша семья достойна новых побед! Регистрируйте команду уже сегодня: этосемейное.рф

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