Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»

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В нем можно выиграть 5 млн рублей на улучшение жилищных условий или большое путешествие.

В 1 сезоне участвовали свыше 100 тысяч семейных команд из 89 регионов России, включая родственников, проживающих в 81 стране. Общее число участников составило 587 250 человек! Более 15 тыс. жителей – участники из Самарской области. Семь семей вышли в финал, а семья Бербасовых, Бочковых удостоилась звания победителей.

«Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов», — рассказал Президент России.

Как участвовать?

Объединить представителей трёх поколений вашего семейства (не забудьте включить ребёнка от 5 до 17 лет)

Создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на сайте этосемейное.рф

Выполнять различные задания

Ваша семья достойна новых побед! Регистрируйте команду уже сегодня: этосемейное.рф