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Самарские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся брать на работу

9 октября 2024 09:42
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Самарские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся брать на работу

Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

63% участников опроса Зарплаты.ру отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают определенные опасения и страхи.

В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали (множественный выбор вариантов ответа):

  • люди, которые слишком часто меняют работы (трудятся на одном рабочем месте менее года) — 69%;
  • слишком юные кандидаты — 36%;
  • возрастные соискатели (возраст 50+) — 34%;
  • люди без опыта работы — 33%;
  • женщины в детородном возрасте — 21%;
  • бывшие собственники бизнеса — 20%;
  • кандидаты, которые работали в компаниях с плохой репутацией — 16%;
  • люди, которые длительное время работали на одном месте (от 7 лет и более) — 9%;
  • слишком спокойные и стеснительные кандидаты — 7%;
  • сверхквалифицированные соискатели — 4%;
  • слишком инициативные люди — 3%;
  • разведенные люди — 3%;
  • люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (участие в триатлонах, марафонах, заплывах и т.д.)  — 2%.

На вопрос «Собираете ли вы обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы» респонденты ответили: в основном да — 41%, иногда — 38%, редко — 16%, никогда — 5%. При этом только 19% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.

Теги: Опрос

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