Самарские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся брать на работу

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Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

63% участников опроса Зарплаты.ру отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают определенные опасения и страхи.

В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали (множественный выбор вариантов ответа):

люди, которые слишком часто меняют работы (трудятся на одном рабочем месте менее года) — 69%;

слишком юные кандидаты — 36%;

возрастные соискатели (возраст 50+) — 34%;

люди без опыта работы — 33%;

женщины в детородном возрасте — 21%;

бывшие собственники бизнеса — 20%;

кандидаты, которые работали в компаниях с плохой репутацией — 16%;

люди, которые длительное время работали на одном месте (от 7 лет и более) — 9%;

слишком спокойные и стеснительные кандидаты — 7%;

сверхквалифицированные соискатели — 4%;

слишком инициативные люди — 3%;

разведенные люди — 3%;

люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (участие в триатлонах, марафонах, заплывах и т.д.) — 2%.

На вопрос «Собираете ли вы обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы» респонденты ответили: в основном да — 41%, иногда — 38%, редко — 16%, никогда — 5%. При этом только 19% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.