Самарские работодатели рассказали, какие способы манипуляции часто используют сотрудники

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил самарских руководителей компаний и выяснил, как сотрудники манипулируют начальством и каких целей обычно планируют достичь.
Опрос проводился в 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов в организациях, в том числе и в Самарской области. Исследование показало, что подчиненные манипулировали работодателями (множественный выбор вариантов ответа):
Таким образом манипуляторы обычно пытаются добиться (множественный выбор вариантов ответа) повышения зарплаты (65%), изменения графика работы (40%), повышения должности (32%), увольнения других сотрудников (29%), изменения режима работы, например, уйти на удаленку (27%).
48% опрошенных работодателей признались, что относятся к манипуляторам крайне негативно и даже готовы их уволить, остальные респонденты относятся к манипуляциям работников снисходительно или нейтрально.
От манипуляций работодатели защищаются по-разному. Например, 44% респондентов признались, что делают вид, что «ведутся» и начинают манипулировать в ответ, 45% жестко и безапелляционно дают понять, что видят манипуляцию и требуют прекратить ее, а еще 2% заявили, что защищаться не умеют и сотрудники манипулируют с успехом. Остальные просто игнорируют и не считают, что необходимо как-то реагировать или защищаться.