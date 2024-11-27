Самарские работодатели рассказали, какие способы манипуляции часто используют сотрудники

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Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил самарских руководителей компаний и выяснил, как сотрудники манипулируют начальством и каких целей обычно планируют достичь.

Опрос проводился в 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов в организациях, в том числе и в Самарской области. Исследование показало, что подчиненные манипулировали работодателями (множественный выбор вариантов ответа):

пытались вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах – 75%,

с помощью лести, чрезмерной похвалы моим личным и деловым качествам – 65%,

не раскрывали всей правды о проблемах, говорили полуправду – 37%,

шантажировали увольнением – 36%,

показывали оффер с другой работы – 13%.

Таким образом манипуляторы обычно пытаются добиться (множественный выбор вариантов ответа) повышения зарплаты (65%), изменения графика работы (40%), повышения должности (32%), увольнения других сотрудников (29%), изменения режима работы, например, уйти на удаленку (27%).

48% опрошенных работодателей признались, что относятся к манипуляторам крайне негативно и даже готовы их уволить, остальные респонденты относятся к манипуляциям работников снисходительно или нейтрально.

От манипуляций работодатели защищаются по-разному. Например, 44% респондентов признались, что делают вид, что «ведутся» и начинают манипулировать в ответ, 45% жестко и безапелляционно дают понять, что видят манипуляцию и требуют прекратить ее, а еще 2% заявили, что защищаться не умеют и сотрудники манипулируют с успехом. Остальные просто игнорируют и не считают, что необходимо как-то реагировать или защищаться.