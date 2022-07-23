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Самарские приставы предоставляют возможность записаться на личный прием, не выходя из дома

23 июля 2022 11:53
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Самарские приставы предоставляют возможность записаться на личный прием, не выходя из дома

Управление ФССП России по Самарской области напоминает гражданам, что электронные сервисы предоставляют возможность записаться на личный прием, не выходя из дома, а также узнать нужную информацию о ходе исполнительного производства с помощью Госуслуг. Для тех, кто не имеет доступа к Интернет-платформам, действует «горячая» телефонная линия и ведет прием дежурный судебный пристав.

По единому номеру группы телефонного обслуживания 8 (846) 263-65-65 жители региона могут получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности. Помимо этого должники могут уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, а также задать вопросы, входящие в компетенцию Службы судебных приставов. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Также без предварительной записи в понедельник, среду и пятницу в отделениях ведется прием граждан дежурным судебным приставом. Сотрудники Службы обеспечивают в единой зоне приема: консультирование заявителей и предоставление информации по исполнительному производству; прием заявлений и обращений от заявителей и выдача результатов их рассмотрения; принятие ходатайств о снятии запретов и ограничений; выдачу постановлений о возбуждении/прекращении исполнительного производства; оплату задолженности; запись на личный прием к должностным лицам Управления и его структурных подразделений.

Тем, кто зарегистрирован на Госуслугах (https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp), обратиться с ходатайством, заявлением или жалобой можно в режиме «онлайн». Для этого нужно лишь вбить свой вопрос в поисковую строку и автоматизированная система направит в нужный раздел. Также с помощью личного кабинета на портале можно записаться на прием к своему приставу-исполнителю.

 
Теги: Судебные приставы

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