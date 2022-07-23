Самарские приставы предоставляют возможность записаться на личный прием, не выходя из дома

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Управление ФССП России по Самарской области напоминает гражданам, что электронные сервисы предоставляют возможность записаться на личный прием, не выходя из дома, а также узнать нужную информацию о ходе исполнительного производства с помощью Госуслуг. Для тех, кто не имеет доступа к Интернет-платформам, действует «горячая» телефонная линия и ведет прием дежурный судебный пристав.

По единому номеру группы телефонного обслуживания 8 (846) 263-65-65 жители региона могут получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности. Помимо этого должники могут уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, а также задать вопросы, входящие в компетенцию Службы судебных приставов. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Также без предварительной записи в понедельник, среду и пятницу в отделениях ведется прием граждан дежурным судебным приставом. Сотрудники Службы обеспечивают в единой зоне приема: консультирование заявителей и предоставление информации по исполнительному производству; прием заявлений и обращений от заявителей и выдача результатов их рассмотрения; принятие ходатайств о снятии запретов и ограничений; выдачу постановлений о возбуждении/прекращении исполнительного производства; оплату задолженности; запись на личный прием к должностным лицам Управления и его структурных подразделений.

Тем, кто зарегистрирован на Госуслугах (https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp), обратиться с ходатайством, заявлением или жалобой можно в режиме «онлайн». Для этого нужно лишь вбить свой вопрос в поисковую строку и автоматизированная система направит в нужный раздел. Также с помощью личного кабинета на портале можно записаться на прием к своему приставу-исполнителю.