Самарские полицейские вручили первые паспорта юным жителям региона

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Главный документ гражданина Российской Федерации получили ребята из Новокуйбышевска.

В Самарской области, отдыхающие в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина подростки, в праздничной обстановке получили заветные документы из рук заместителя начальника О МВД России по городу Новокуйбышевск подполковника внутренней службы Евгения Газизулина и начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России майора полиции Натальи Завалишиной. Вместе с документом каждый подросток получил экземпляр Конституции Российской Федерации.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации – это одно из самых важных событий в жизни, – сказал Евгений Анатольевич. Паспорт означает вашу принадлежность к великой стране – России. Я хочу пожелать каждому из вас быть достойными гражданами нашей Родины. Учиться, работать на благо людей, которые здесь живут. Вы – подрастающее поколение – наша надежда и опора. Будущее нашего города и страны зависит от вас. Желаю вам большого успеха на жизненном пути!»

К поздравлениям присоединились руководители лагеря и прибывшие на торжественное мероприятие родители. Выступающие еще раз напомнили, что паспорт является главным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, и пожелали ребятам быть добропорядочными гражданами.

После церемонии ребята поделились впечатлениями, признались, что будут с гордостью вспоминать этот день, такое событие запомнят на всю жизнь.