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Самарские полицейские устанавливают личность мужчины, скончавшегося в больнице

29 апреля 2021 14:16
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Мужчину доставили в медицинское  учреждение утром 25 апреля.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией, сообщить в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают личность неизвестного мужчины, скончавшегося в больнице 27 апреля 2021 года.

В настоящее время установлено, что данного гражданина доставили в медицинское  учреждение утром 25 апреля от дома №39 на ул. 22 Партсъезда. Мужчина представился «Николаем», документов при себе не имел.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины и седые, лобные залысины.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает информацией, которая поможет установить личность данного мужчины, сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112 (с мобильного), сообщает ГУ МВД СО.   

Теги: полиция установить личность

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