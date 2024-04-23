Самарские полицейские рассказывают подрастающему поколению о службе в полиции

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Ребята узнали интересные факты о работе в полиции, а также об условиях поступления в ведомственные ВУЗы.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профориентационные мероприятия со студентами и школьниками старших классов, в целях помощи в определении выбора профессии.

Так, в Ставропольском районе полицейские провели для учащихся класса правоохранительной направленности экскурсию по зданию О МВД России по Ставропольскому району. В актовом зале заместитель начальника отдела, начальник отделения по работе с личным составом, подполковник полиции Александр Старков, рассказал ребятам о том, что служба в органах внутренних дел — это напряженная, порой опасная, но крайне важная и нужная людям работа, требующая мужества и отваги, умения логически мыслить и сопереживать. Старший специалист группы тылового обеспечения капитан внутренней службы Прокофьев Николай продемонстрировал снаряжения и рассказал обучающимся об обмундировании и экипировке, в которой полицейские защищают жизнь граждан. Старший эксперт экпертно-криминалистического отделения майор полиции Виктор Степанов, в свою очередь, рассказал ребятам о тонкостях работы и наглядно продемонстрировал виды судебных криминальных экспертиз.

В Красноярском районе сотрудники полиции совместно с общественником при территориальном органе внутренних дел провели профориентационный урок для учеников 9 класса общеобразовательного учебного учреждения. Старший специалист отдела по работе с личным составом капитан полиции Ольга Яковлева рассказала школьникам о порядке поступления в юридические ВУЗы системы МВД России, особенностях учебного процесса, а также о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, решившим поступать в ведомственные учебные заведения. Старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции Айтынов Букенбай рассказал ребятам о подвигах сотрудников органов внутренних дел, которые, проявив настоящий героизм, погибли при выполнении служебного долга, а инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Отделения Госавтоинспекции капитан полиции Динара Шуриева на конкретных примерах разобрала причины и условия, способствующие совершению ДТП со стороны пешеходов и водителей.

В Кошкинском районе в территориальном центре занятости населения инспектор отдела по делам несовершеннолетних капитан полиции Алексей Давыдов совместно с сотрудниками кадрового центра провели встречу с несовершеннолетними гражданами. Инспектор по делам несовершеннолетних подробно рассказал об истории Российской полиции и о ее развитии. Капитан полиции рассказал о порядке поступления в ведомственные ВУЗы России и о том, какими качествами должен обладать полицейский. Специалисты центра занятости, в свою очередь, познакомили участников встречи с формулой выбора профессии и рассказали о возможности участия в программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» Алексей Давыдов напомнил ребятам о правилах поведения в учебных заведениях, о комендантском часе, о возрасте, по достижению которого, несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Учащиеся с удовольствием слушали гостей и задавали много вопросов о работе полицейских, на которые получили исчерпывающие ответы. Ребята выразили благодарность сотрудникам полиции за проведенную встречу.

Аналогичные мероприятия прошли в Челно-Вершинском и Сергиевском районах.