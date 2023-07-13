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Самарские полицейские рассказали детям в лагере "Страна героев" о специфике службы ЭКЦ и Грома

13 июля 2023 12:48
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Самарские полицейские рассказали детям в лагере "Страна героев" о специфике службы ЭКЦ и Грома

Сотрудники ЭКЦ и спецподразделения «Гром» организовали для ребят выставку специальных средств и продемонстрировали содержимое криминалистического чемоданчика.

Сотрудники самарского гарнизона полиции организовали для подростков отдыхающих в военно-историческом лагере «Страна героев» на базе молодежного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе профориентационное мероприятие, в рамках которого для ребят на двух площадках сотрудники экспертно-криминалистического центра и спецподразделения «Гром» областного главка полиции рассказали о службе в органах внутренних дел и специфике своих подразделений, а также напомнили о вреде потребления наркотических средств, правилах законопослушного поведения, уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Ребята узнали о том, как производится анализ следов, оставленных на месте происшествия злоумышленником, ознакомились с содержимым криминалистического чемодана, узнали о тайнах науки дактилоскопии и попробовали себя в роли эксперта-криминалиста.

С особым интересом подростки участвовали в выставке специальных средств и экипировки бойцов спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские рассказали участникам смены, что боец специализированного отряда должен иметь хорошую физическую подготовку, быть максимально оперативным, уметь буквально на ходу анализировать ситуацию и продумывать план действий. Дети с огромным интересом рассматривали специальные средства.

Затем, отвечая на вопросы юношей и девушек, сотрудники полиции подробно рассказали о требованиях, предъявляемых для поступления в органы внутренних дел, возможности получения высшего образования в вузах системы МВД, а также напомнили им о необходимости физической подготовки для сдачи нормативов.

В завершение встречи сотрудники полиции напомнили детям правила безопасного поведения во время летних каникул и пожелали дальнейшего увлекательного отдыха.

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