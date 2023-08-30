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Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
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Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
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Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября

30 августа 2023 15:24
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И желают ребятам в новом учебном году хороших оценок и безопасных дорог!

В рамках широкомасштабной профилактической акции «Внимание – дети! Дорога в школу!» в преддверии Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции по всему Самарскому региону проводят профилактические мероприятия с детьми и их родителями.

Так, в  Жигулевске Госавтоинспекторы напомнили детям о правилах безопасного перехода улиц, призвали пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными при переходе проезжей части и даже при переходе дороги по пешеходному переходу убеждаться в безопасности, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде.

В поселке Новосемейкино Красноярского района полицейские вручали юным участникам дорожного движения и их родителям тематические памятки по соблюдению ПДД, а более взрослым ребятам напомнили о недопущении управления транспортными средствами без водительского удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл, либо скутер. Родителям, в свою очередь, автоинспекторы рассказали о необходимости перевозить детей от года до 7 лет в салоне автомобиля в детских удерживающих устройствах, а также настоятельно рекомендовали определить и пройти вместе с детьми безопасный путь от школы до дома.

В Шенталинском районе дорожные полицейские напомнили юным пешеходам, любителям велосипедов, самокатов и роликов о правилах безопасного движения на дорогах. Полицейские рассказали о местах для безопасного катания, а также о необходимости проверки технически исправного состояния двухколесного транспортного средства и, конечно, о применении средств индивидуальной защиты: шлема, налокотников, наколенников.

По окончании встреч сотрудники полиции желали ребятам в новом учебном году хороших оценок и безопасных дорог, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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