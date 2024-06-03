Самарские полицейские провели профилактическую игру «Мой безопасный путь» для воспитанников детского сада

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Ребята в игровой форме изучили основы дорожной безопасности, познакомились с дорожными знаками, а также узнали о том, как работает светофор и для чего он нужен.

Чем раньше дети начинают изучать Правила дорожного движения, тем грамотнее и безопаснее их поведение на дорогах и улицах. Именно поэтому проведение занятий с дошколятами в игровой форме уже стало традицией во многих дошкольных учреждениях.

Так, в Челно-Вершинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую игру «Мой безопасный путь» для воспитанников детского сада.

В игровой форме мальчики и девочки изучили основы дорожной безопасности, познакомились с дорожными знаками, узнали о том, как работает светофор и для чего он нужен.

Малыши уяснили, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными, когда отправляются на прогулку, не выбегать из-за припаркованного транспорта, не пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, а также переходить дорогу строго по пешеходному переходу.

На прощание ребята пообещали сотрудникам Госавтоинспекции быть примерными участниками дорожного движения и строго соблюдать Правила безопасного поведения на дороге.