Самарские полицейские продолжают принимать участие в акции "Сад памяти"

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Каждое посаженное дерево стало посланием будущим поколениям, как символ памяти о воинах, верности долгу и Отечеству.

Ежегодная акция «Сад памяти» проводится в преддверии дня Великой Победы в целях патриотического воспитания, увековечивания памяти ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Так, в Красноярском районе сотрудники полиции высадили деревца березы на территории Отдела.

Каждый саженец – это не просто дерево, которое будет цвести и радовать

глаза окружающих, это память о тех жертвах, которые были принесены

во время Великой Отечественной Войны.

В Волжском районе врио начальника отделения по работе с личным составом лейтенант полиции Валерий Калиниченко совместно с учащимися старших классов общеобразовательного учебного учреждения и общественниками высадили молодые деревья березы и рябины в одном из парков района.

Сотрудники полиции, принимавшие участие в патриотическом проекте, подчеркнули, что каждое посаженное дерево стало посланием будущим поколениям, как символ памяти о воинах, верности долгу и Отечеству.