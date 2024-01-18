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Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам

18 января 2024 11:43
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Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам

Сотрудники полиции провели встречу с коллективом одной из самарских организаций.

Заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре Фарид Латыпов встретился с коллективом одной из организаций Самары и рассказал о способах, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть чужими денежными средствами, а также привел примеры совершенных мошенничествах на территории области.

Фарид Альбертович обратился к собравшимся с просьбой быть бдительными, не вступать в диалог с мошенниками и никогда не совершать финансовые операции по указанию третьих лиц. Подполковник полиции напомнил, что следует быть осторожными при осуществлении покупок в сети Интернет.

Участники встречи задавали различные вопросы, в том числе и о том, как распознать злоумышленника.

«Мошенники используют тактику, при которой собеседника торопят с принятием решения.  Однако необходимо соблюдать спокойствие, прекратить разговор, а при возникших сомнениях, относительно безопасности своего банковского счета, обратиться в офис банка самостоятельно», – прокомментировал Фарид Латыпов.

Полицейский напомнил, что по-прежнему злоумышленники пользуются старой схемой – «родственник в беде», отметив, что требование денежных средств по телефону за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, остается одним из самых распространенных способов обмана.

В завершение беседы подполковник полиции призвал всех не поддаваться на уловки аферистов, провести профилактические беседы в семьях и сообщать обо всех случаях, связанных с мошенническими действиями в полицию.

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