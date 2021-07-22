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Самарские полицейские отправились на Северный Кавказ

22 июля 2021 11:12
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Самарские полицейские отправились на Северный Кавказ

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области отправились в очередную служебную командировку на территории Северо-Кавказского региона. Наши земляки на постоянной основе выполняют стоящие перед ними задачи вдали от дома.

В состав сводного отряда Самарской области вошли представители самых разных служб: это и оперативники уголовного розыска и участковые, и сотрудники ППС, ДПС, кинологи со служебно-разыскными собаками и многие другие. Заместитель командира сводного отряда по личному составу старший лейтенант полиции Александр Петлицкий рассказал что при отборе личного состава в первую очередь учитывались служебные и личностные характеристики.

Задачи, возлагаемые на полицейских, самые разные. Это работа по проверке проезжающего транспорта и пассажиров на КПП, помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. Наравне с мужчинами в командировку отправляются и женщины. Задачи для сотрудника патрульно-постовой службы полиции лейтенанта полиции Ольги Митиной уже определены. Это досмотр автотранспорта и пассажиров.

Провести итоговый инструктаж приехал заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Дмитрий Баев. Дмитрий Анатольевич пожелал самарским полицейским удачи и призвал сотрудников неукоснительно соблюдать законность, служебную дисциплину и меры собственной безопасности. Проводить сотрудников органов внутренних дел Самарской области в командировку на Северный Кавказ пришли родные и близкие

И вот колонна с нашими земляками отправляется в полугодовую командировку на Северный Кавказ. Сейчас полицейские уже благополучно прибыли к месту временной дислокации и уже приступили к несению службы. Мы желаем сотрудникам сводного отряда достойно выполнять свои обязанности и очень ждем их на родной самарской земле.

Теги: полиция Северный Кавказ

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