Самарские полицейские напоминают детям о соблюдении ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции Исаклинского района провели профилактическое мероприятие на автодороге М-5 «Урал», направленное на контроль за применением детских удерживающих устройств.

Полицейские обратились к водителям с призывом не забывать об использовании детских удерживающих устройств для маленьких пассажиров, а детям вручили светоотражающие элементы. Госавтоинспекторы напомнили водителям, как правильно пользоваться детским креслом, и, что за нарушение требований к перевозке детей водителям грозит штраф в размере 3000 рублей. Дорожные инспекторы призвали автолюбителей со всей серьезностью и ответственностью относиться к безопасности детей в салоне транспортного средства и соблюдать Правила дорожного движения.

В Шенталинском районе полицейские совместно с представителями общественного совета при районном ОВД провели акцию «Пешеход!». Главная цель акции - убедить пешеходов, что очень важно переходить проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу.

Организаторы акции вручали участникам дорожного движения памятки с рекомендациями для пешеходов и описанием «ситуаций-ловушек». В ходе бесед с участниками дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции призвали всех быть внимательным, перед началом перехода оценивать обстановку на дороге и скорость приближающегося транспортного средства, не суетиться и использовать на одежде светоотражающие элементы.