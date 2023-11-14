Самарские первоклассники побывали на экскурсиях в пожарных частях

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Экскурсия в пожарную часть – это увлекательное и познавательное мероприятие для детей.

В пожарно-спасательных частях (ПСЧ) Самарской области регулярно проходят встречи со школьниками. Недавно 1 и 6 ПСЧ 3 пожарно-спасательного отряда посетили учащиеся 1 классов.

Сотрудники части рассказали юным гостям о своей работе, показали диспетчерскую, где принимают вызовы, имеющуюся в распоряжении части пожарную технику и вооружение.

Наибольший интерес ребята проявили к оборудованию пожарных автомобилей. Мальчикам и девочкам рассказали об оснащении машин, продемонстрировали спецодежду, пожарные рукава, аварийно-спасательное оборудование, необходимое в работе пожарных.

Младшеклассники смогли посидеть в кабине спецавтомобиля, и с помощью пожарных потушить воображаемый огонь. В завершение экскурсии огнеборцы напомнили детям правила безопасности, в том числе правила поведения во время пожара и рассказали о способах его предотвращения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО