Самарские любители книг станут участниками всероссийской творческой лаборатории

92

11-12 октября в центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской пройдет творческая лаборатория «Чтение – это искусство?». Самарские библиофилы встретятся с молодыми российскими писателями – лауреатами престижных литературных премий и конкурсов.

Творческая лаборатория «Чтение – это искусство?» – место встречи писателей – лауреатов литературных премий с молодыми читателями, участниками исследовательских лабораторий чтения.

Этот просветительский проект самарская городская библиотека проводит второй год подряд. Одна из задач – не только познакомить современного читателя с новыми литературными именами российской поэзии и прозы, но и поразмышлять над вопросами – может ли чтение художественной литературы быть искусством, или это всего лишь красивая метафора? Что такое искусство чтения, и чем оно отличается от обычного информационного чтения?

11 октября, в 17:00, состоится круглый стол с участием читателей и молодых авторов– Василием Нацентовым (г. Воронеж), Сергеем Кубриным ( г. Пенза), Евгением Кремчуковым ( г. Чебоксары).

Участники разберут, что такое искусство чтения, и чем оно отличается от обычного информационного чтения. В этот же день на библиотечной площадке пройдет творческая лаборатория чтения и понимания творчества Райнера Марии Рильке — австрийского поэта и переводчика, одного из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века. Ценители китайской поэзии будут исследовать ее характерный стиль в лаборатории поэзии эпохи Тан, которую филологи и литературоведы относят к Золотому веку китайского стихосложения.

12 октября в 12:00 на площадках библиотеки пройдёт творческая встреча писателей-лауреатов литературных премий с читателями. Во время встречи читатели обменяются мнениями о прочитанных произведениях приглашенных авторов; поразмышляют на тему: может ли сегодня глубокий автор, который, по утверждению В. Набокова, «…лезет вверх по нехоженому склону», обрести массовую популярность за счет глубины прочтения читателей, а не за счёт пиара; и «продиагностируют» себя: не растерял ли современный читатель способность читать, понимать и проживать жизнь героев произведений авторов прошлого и настоящего?

В завершение круглого стола состоятся автографсессия и фотосессия с писателями.

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской — участник национального проекта «Культура». В 2021 году она была модернизирована и приобрела статус модельной.

12+

Фото: минкульт СО