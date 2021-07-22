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Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина

22 июля 2021 13:24
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Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина

Оживленную полемику вызвала вышедшая на сайте Кремля статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Российские эксперты обсуждают и комментируют высказанные президентом России суждения и оценки в отношении Украины, ее правящих кругов  и украинского народа. В Самаре о ней также дискутируют политологи и историки. Прокомментировал резонансную статью и заслуженный деятель науки РФ, самарский историк, доктор исторических наук Петр Кабытов. 

Напомним, в статье Владимир Путин приводит краткий, но четкий и детализированный экскурс в историю Древней Руси и анализирует развитие ситуации до настоящего времени.  

Сквозной темой является тезис о том, что жители Украины и Белоруссии, несут тот же исторический, культурный и генетический код, что и россияне. В древнерусском государстве не было такого разделения на национальности, которое присутствует сейчас – все это наследие советского прошлого, когда страна «перекраивалась» политическими деятелями по субъективным причинам. Эхо этих решений отзывается до сих пор, но они не могут перечеркнуть исторической правды – у русских, украинцев и белорусов общие корни, все они – наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы.

Президент РФ отметил те связи, которые на протяжении веков объединяли славянские и другие племена на громадном пространстве: единый язык, хозяйственные взаимосвязи, власть Рюриковичей, а после крещения Руси – одна православная вера. Это глубинное духовное родство неискоренимо, поэтому, как отметил Владимир Путин, попытка навязать чуждые ценности и произвести принудительную смену идентичности на Украине вызывает сопротивление у обычных украинцев, простого населения, не относящегося к правящей верхушке. 

«Самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения», – подчеркнул российский президент.

Владимир Путин пояснил, что Украину втянули в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. «Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся», - заявил Владимир Путин.

Российский историк, доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета Петр Кабытов отмечает объективность тезисов статьи президента РФ и выражает сожаление, что эту объективность не желают признавать власти Украины.  

«Украинская элита идет своим путем и не желает ничего слышать. Ситуация между двумя странами сложилась очень сложная. Россия находится в такой ситуации, когда братская республика используется против нее же», - отмечает Петр Кабытов. 

Владимир Путин подчеркивает, что несмотря на противоречия и напряженность во взаимоотношениях между двумя странами, Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. «Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», - заметил российский президент. 

«Одной статьи недостаточно, нужны переговоры, но с Украиной очень сложно вести переговоры, она не самостоятельна, ей руководят – в этом все дело. Однако на протяжении своей истории наша страна преодолевала многие непростые ситуации, думаю, со временем все наладится», - добавил Петр Кабытов.

Президент РФ уверен, что наиболее конструктивный путь для двух братских государств – путь сотрудничества. «Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами, - напоминает Владимир Путин. - Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ».

Теги: В центре внимания историки Путин статья украинцы

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