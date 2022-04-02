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Самарские дети смогут отдохнуть вдвое дешевле этим летом

2 апреля 2022 11:22
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Самарские дети смогут отдохнуть вдвое дешевле этим летом

В России стартовали продажи путевок по программе детского кешбэка: на сайте мирпутешествий.рф стали доступны туры для детей с возвратом денежных средств до 50%. Дети смогут провести каникулы в пансионатах и оздоровительных лагерях не только в Самарской области, но и по всей России, а родители сэкономить на детском отдыхе.

Второй этап программы детского туристического кешбэка открылся 31 марта. На выплаты денежной компенсации российский кабмин направит в этом году около 7,5 млрд рублей, акция продлится до конца лета.

Как отметила директор туристической компании «Профцентр» Елена Мартыненко, программа детского туристического кешбэка пользуется у жителей Самарской области большой популярностью. Родители начали бронировать туры еще до ее старта. Она сказала:

«Программа очень полюбилась семьям с детьми. Она дает возможность экономить семейный бюджет и отдыхать детям, причем они могут провести в лагере не одну смену, – подчеркнула Елена Мартыненко. – Конечно, это большое подспорье для многодетных семей, так как можно использовать кешбэк при покупке путевки на каждого ребенка».

Туроператоры региона предлагают детские оздоровительные объекты не только в Самарской области. Как рассказала директор туристической компании «Профцентр», востребованы пансионаты и лагеря на юге России, на побережье Черного моря, а также в других регионах страны, например, в Нижегородской области и в Подмосковье.

Следует отметить, что сумма возврата по программе детского кешбэка составит не более 20 тысяч рублей.

«Мы, как работники детского загородного комплекса, очень рады, что такой кешбэк заработал. Это привлекательно для наших клиентов. Это дает возможность посетить наш детский лагерь, увидеть все наши плюсы, – поделилась руководитель центра обслуживания клиентов детского оздоровительного лагеря «Циолковский» Ольга Шпиц. – Мы сможем принять больше ребят. В том числе и из других регионов Российской Федерации. Приятно, что государство заботится о наших детях».

Напомним, что правительство продлило программу возврата половины стоимости путевки для детей по поручению президента Владимира Путина. В этом году финансирование по этой программе была увеличена, и теперь ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 000 ребят.

 

 

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