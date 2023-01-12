Самарские активисты Народного фронта отправили гуманитарную помощь жителям Луганска

121

С площадки судостроительного завода «Нефтефлот» активисты Народного фронта Самарской области отправили гуманитарную помощь для мирных жителей Луганска. 600 коробок с продуктовыми наборами уже скоро получат нуждающиеся.

Эксперт Народного фронта, генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов вместе с заводчанами и активистами движения лично сопровождал груз помощи для жителей Луганска: «Это наша позиция. Самарские речники, судостроители, всегда помогали и будут помогать людям. Это не только помощь деньгами, это личное участие и вклад в общее дело сотрудников предприятия и их семей. В судостроении есть такое понятие, как головное судно. Наш гуманитарный конвой первый в 2023 году и, надеюсь, наш пример будет служить путеводной звездой для всех последующих гуманитарных конвоев», - сказал Сергей Викторович.

Мороз в -30 градусов не стал для представителей президентского движения помехой: активисты Народного фронта и МолодежкаНФ сортировали, упаковывали и грузили коробки. В продуктовые наборы, общим весом 6,5 т, вошли нескоропортящиеся продукты: крупы, консервы, чай, кофе и сгущенное молоко.

«В 2022 году речники собрали и передали на линию соприкосновения для бойцов Александрийского полка, входящего в состав 2-й армии, гуманитарную помощь на сумму более 5 млн рублей. На собранные средства была закуплена форма и амуниция для солдат, телевизоры, прицелы и другие специальные средства для эффективного несения службы, а также бронированный автомобиль», — сказал член регионального штаба Народного фронта, руководитель Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Родион Светличнов.