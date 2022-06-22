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Самарская школьница Елизавета Юркова участвует в патриотическом проекте "Поезд памяти"

22 июня 2022 15:57
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Участникам проекта предстоит большое путешествие по 15 городам, связанным с историей Великой Отечественной войны – восьми субъектам РФ и семи городам Беларуси.

С 21 июня по 3 июля 100 российских школьников принимают участие в проекте "Поезд памяти", инициированным Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Специальный состав в течение двух недель проедет по местам боевой славы двух стран, где разворачивались бои против фашистской Германии. Среди участников акции – самарская школьница Елизавета Юркова.

Поезд Памяти отправился с Белорусского вокзала в Брест, где 21 июня стартовали мероприятия патриотического культурно-образовательного проекта. Вместе с российскими десятиклассниками из Москвы выехал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Участниками проекта стали 200 учащиеся десятых классов общеобразовательных школ Российской Федерации и Республики Беларусь – по 100 человек с каждой стороны. Все они победители олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны.

Участникам проекта предстоит большое путешествие по 15 городам, связанным с историей Великой Отечественной войны – восьми субъектам РФ и семи городам Беларуси. Они посетят Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель. 3 июля проект завершится в Минске.

Для молодых людей это возможность соприкоснуться с историей, с подвигами предшествующих поколений. Кроме того, они смогут установить прямые молодежные контакты между регионами и просто подружиться. В проекте участвуют подростки из всех 85 регионов страны. Самарскую область представляет Елизавета Юркова.
Как считает Андрей Кислов, "Поезд памяти" имеет большое воспитательное значение. "Мы не должны допустить фальсификации нашей славной истории. Личное участие детей в подобных акциях способствует сохранению исторической памяти, передаче этих знаний новым поколениям", - уверен сенатор. По его мнению, проект поможет сближению молодежи России и Беларуси, формированию уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов их дедов и прадедов, а также знакомству с культурой и традициями двух государств.

По словам Константина Косачева, на будущий год этот проект может быть предложен партнерам из ЕАЭС, потом СНГ, и в юбилейный год 80-летия Победы планируется привлечь к проекту участников в том числе из других стран, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции.

В 4 часа утра 22 июня участники проекта приняли участие в митинге-реквиеме, который состоялся в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В ходе мероприятия также прошла церемония возложения цветов.
Патриотический проект «Поезд Памяти» реализуется Советом Федерации в партнерстве с ОАО «Российские железные дороги», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Большая перемена» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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