Самарская областная детская библиотека приглашает принять участие в конкурсе юных сочинителей «Записки охотников за строчкой»

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С 30 мая по 10 декабря Самарская областная детская библиотека проводит Межрегиональный конкурс рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой».(0+)

Библиотека приглашает ребят от 7 до 14 лет (включительно), живущих на территории Золотого кольца Аксаковского Поволжья: Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан и Республики Татарстан к участию в Межрегиональном конкурсе рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой».

Конкурс стартовал 30 мая и продлится до конца года. История конкурса началась в 2020 году, когда ребятам Самарской области предложили попробовать написать свой первый рассказ о природе, приведя в пример творчество писателя С. Т. Аксакова. Многим известно, как природа, находясь с нами рядом, наводит на прекрасные, а порой и парадоксальные мысли. Она – наш учитель, которым стала и для писателя С. Т. Аксакова, а также всего его талантливого семейного рода. Сейчас все рассказы первых участников-победителей конкурса можно прочитать в журнале «Путеводная звезда» (г. Москва). И это хороший старт для начинающего писателя.

В 2024 году конкурс «Записки охотников за строчкой» продолжит знакомить с творчеством Сергея Тимофеевича Аксакова, которого отличает совершенное знание языка и национальных традиций русского народа, передаваемых из поколения в поколение, и являющихся российским наследием, много раз упоминаемых в его произведениях.

Юных участников ждут не только встречи с книгами С. Т. Аксакова, но и писателями – последователями его творчества, а также профессиональные советы по писательскому мастерству от известных детских писателей, мастер-классы и многое другое. Лучшие творческие работы будут опубликованы в группе конкурса во «ВКонтакте», а их авторы получат сертификаты участников. Победителей (их определит жюри) ждёт торжественная церемония награждения и конечно, уникальная возможность публикации их работ в московском журнале «Путеводная звезда».

С подробностями участия можно ознакомиться на сайте Самарской областной детской библиотеки http://sodb.ru/node/10585, а так же в группе конкурса во «ВКонтакте» https://vk.com/zapiski_ohotnik0v.

Творческие работы можно присылать на электронную почту: det.chtenie@sodb.ru. Координатор Конкурса – Марина Иллиодоровна Васильева. Телефон контакта: 8 (846) 337-14-30 или 8-927-650-69-86.

Фото: минкульт СО