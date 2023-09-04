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Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций

4 сентября 2023 16:09
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Условия для развития высокотехнологических и инновационных проектов создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Самарская область заняла третье место по уровню инновационной активности организаций в общем рейтинге субъектов страны. Такие данные по итогам 2022 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики.

По этому показателю регион более чем в 1,5 раза опережает среднероссийские показатели. Год назад Самарская область находилась в рейтинге регионов на пятом месте. Такой рывок губерния сделала во многом за счет условий, созданных для развития инноваций как на средних, так и на крупных предприятиях региона.

Условия для развития высокотехнологических и инновационных проектов создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Это одна из приоритетных задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

«Высокая инновационная активность региональных компаний и уже наработанные компетенции университетов и инжиниринговых центров способствовали привлечению в регион крупного инвестора для реализации проекта по созданию в Самарской области полного цикла производства беспилотных авиационных систем – компании «Транспорт Будущего, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. - Также в проекте задействованы ОЭЗ «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина» и промтехнопарк «Жигулевская долина-2». Уже открыты профессиональные кафедры в вузах региона, а также образован профильный комитет в составе НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», являясь центром инновационного развития региона, оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Также на базе технопарка организовано представительство Фонда «Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и Фонда «Сколково».

«В 2022 году технопарк стал региональным партнером «Агентства по технологическому развитию» для вовлечения промышленных предприятий, инжиниринговых компаний и потребителей технологий в процесс трансфера технологических решений», - добавил Дмитрий Богданов.

Большую роль в повышении инновационной активности организаций Самарской области сыграла работа по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона и выстраивании кооперационных связей между крупными предприятиями, госкорпорациями и молодыми стартапами.

Например, в 2020 года Куйбышевская железная дорога совместно с Правительством региона запустила работу региональной инновационной площадки «Трансфер инноваций», активную работу на территории Самарской области по развитию интеграции искусственного интеллекта во многие сферы деятельности ведет корпорация СБЕР.

«Крупные промышленные предприятия региона также активно участвуют в процессе цифровой трансформации для дальнейшего внедрения в бизнес-процессы своих компаний, мотивируют сотрудников создавать новые инновационные продукты и искать точки роста для развития. Мы уделяем большое внимание инновационному развитию региона, и совместно с организациями инновационной инфраструктуры и дальше продолжим работу по развитию инновационной деятельности», - сказал министр.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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