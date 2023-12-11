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Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»

11 декабря 2023 16:35
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До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.

Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»: 

До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.

 

18 декабря 2023 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд. Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству участников, 2,6% от всех участников – представители нашего региона.  Возглавляют рейтинг по количеству участников Москва (8,7%), Московская область (5,6%) и Краснодарский край (4,2%).

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

До 18 декабря продолжается прием заявок на конкурс, участникам необходимо заполнить анкету всех членов команды и загрузить видеовизитку. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья». В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам откроется еще больше конкурсных испытаний.

В рамках дистанционного этапа продолжается Марафон заданий. Неделю с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания «Готовим вместе», а следующую с 18 по 24 декабря – «Песня трех поколений». Сам Марафон продлится до окончания всего дистанционного этапа, и каждая его неделя будет посвящена одному из конкурсных испытаний. В рамках Марафона за оперативность и скорость выполнения заданий семейные команды смогут получать подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.

«Среди участников конкурса «Это у нас семейное» есть команды, которые выполнили уже все или большинство доступных заданий. Призываем и другие семьи не отставать. Но перед тем, как погрузиться всей командой в выполнение увлекательных испытаний дистанционного этапа самого народного проекта платформы «Россия – страна возможностей», до 18 декабря нужно успеть заполнить анкеты всех членов команды и загрузить видеовизитку. А участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям провести еще больше времени вместе и узнать друг друга лучше, а также даст возможность посоревноваться за главные призы проекта – 30 сертификатов на 5 миллионов рублей и 300 больших семейных путешествий, а еще – получить приятные подарки от членов Наблюдательного совета конкурса, наших партнеров и друзей», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 550 000 человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов, а также из Уральского и Северо-Западного федеральных округов подали заявки по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители 79 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (215), Беларуси (125), Киргизии (107), Таджикистана (105), Молдовы (102), Украины (54) и Германии (52).

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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