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Самарская область среди регионов-лидеров страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО

10 октября 2024 15:31
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Поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона.

Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Министерство экономического развития России на пресс-конференции ТАСС представило результаты ежегодного рейтинга регионов по реализации механизмов поддержки социального сектора в 2023 году. Работа региональных команд оценивалась по целому ряду показателей, среди которых поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, охват населения социальными проектами НКО и др. 

«Мы уделяем большое внимание проектам социально-ориентированных некоммерческих организаций и наших социальных предприятий. Все они вносят значимый вклад в решение важных задач, среди которых поддержка уязвимых категорий граждан, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, студентов, многодетных матерей, людей предпенсионного возраста», — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона. «Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев в ходе презентации Программы. 

Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий. Им доступны специальные инструменты поддержки: консультационная и образовательная поддержка, налоговые льготы, льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке 1% годовых. Таким заемщикам доступно до 5 млн рублей, сроком до 2 лет при предоставлении залога и поручительства. 

Социальный бизнес также может привлекать грантовую поддержку. Этой осенью областное минэкономразвития подведет итоги очередного конкурса грантов для социальных предприятий. В региональном центре «Мой бизнес» участники презентовали проекты конкурсной комиссии. Победители получат до 500 тысяч рублей на воплощение в жизнь бизнес-планов. 

Получить статус социального предприятия субъекты малого и среднего предпринимательства могут до 31 декабря текущего года. Для этого необходимо трудоустраивать граждан из социально-уязвимых категорий, производить товары для них, реализовывать товары их производства или вести деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. 

Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в одном из центров «Мой бизнес», работающих в регионе. 

Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4538 некоммерческих организаций. Около 75% из них – социально ориентированные. Численность работников СОНКО превышает 18 тыс. человек. Кроме того, к их деятельности привлечено более 51 тыс. волонтеров.

В текущем году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области — все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд.  Особое внимание в этом году направлено на проекты в области патриотического воспитания, укрепления института семьи и поддержку участников СВО. Благодаря софинансированию Фонда президентских грантов, общий объем грантового фонда в этом году составил 88,3 млн рублей. 

«Роль социально-ориентированных НКО в формировании социального климата на территории Самарской области возрастает с каждым годом. Команды активных, неравнодушных людей помогают Правительству в решении значимых социальных задач, выступают полноценным партнером в достижении национальных целей», — акцентировал Дмитрий Богданов. 

С 2019 года минэкономразвития субсидирует муниципалитеты для реализации их собственных программ развития СОНКО, в том числе — грантовой поддержки социальных проектов. Сегодня такие программы действуют в 32 муниципальных образованиях, а в 2024 году по итогам конкурса получателями субсидии стали 15 городов и районов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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