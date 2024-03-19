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Самарская область примет 540 детей из Белгородской области 

19 марта 2024 18:08
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В связи с продолжающимися обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации девяти тысяч детей в другие регионы страны.

Самарская область окажет помощь в размещении детей из Белгородской области. Напомним, во вторник, 19 марта, в связи с продолжающимися обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации девяти тысяч детей в другие регионы страны. Губернатор Дмитрий Азаров уже дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и  министерству социально-демографической и семейной политики области по созданию всех необходимых условий для проживания ребят. 

«Мы связались с коллегами из Белгородской области, уточнили, какой есть запрос на размещение детей. Они предложили нам подумать о размещении 500 ребятишек. Мы ответили утвердительно. Сейчас в ходе уточнения определились, что 540 детей из Белгородской области мы готовы принять. Направили коллегам все материалы, в том числе, по возможным местам размещения. Уже ведется работа с родителями, семьями Белгородской области, показываются материалы, в том числе в электронном виде, по вариантам  размещения детей. И таким образом формируется первая команда ребятишек, которых мы готовы принять», – подчеркнул губернатор Самарской области. 

Дмитрий Азаров отметил, что регион готов принять детей уже сейчас. По предварительным данным первая группа детей приедет в Самарскую область уже до конца месяца. «Мы готовы их встретить и окружить заботой, любовью и самарским гостеприимством», – заявил губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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