Самарская область почтит память о блокадном Ленинграде

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В пресс — центре «СОВА» состоялся прямой эфир круглого стола «Блокадный Ленинград: самарские страницы памяти». В мероприятии приняла участие Ирина Евгеньевна Калягина, министр культуры Самарской области, деятели культуры, волонтеры Победы.

В этом году 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В театрах, школах, музеях, библиотеках и общественных пространствах региона пройдут мероприятия, посвященные этой памятной дате. Подробнее о них и о том, как связана судьба областной столицы с историей освобождения Ленинграда, рассказали гости в студии.

«Эта тема близка почти каждой российской семье… К сожалению уходят ветераны, которые были свидетелями этих событий. Наша задача рассказать молодому поколению о тех событиях, которые пережил блокадный Ленинград. Наша Куйбышевская тогда область была сопричастна событиям освобождения Ленинграда. В 1942 году более 35 тысяч человек эвакуировали из осажденного города к нам. Из них пять тысяч – дети, которых разместили в куйбышевских семьях. Память об этом хранят муниципальные краеведческие и школьные музеи губернии. Все мы помним, что в нашем городе в дни блокады композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович дописал и впервые исполнил свою легендарную Седьмую Ленинградскую симфонию. Сегодня именно на культуре в первую очередь лежит ответственность по сохранению правды по истории Великой Отечественной войны», – считает Ирина Калягина.

У Самарского академического театра оперы и балета теперь имени Шостаковича своя память о ленинградцах. Как рассказал заведующий режиссерским управлением театра, пианист Роман Ерицев, многие его артисты прошли войну и блокаду. Например, семья артистов балета Григорьевых: Виталий Михайлович Григорьев – ветеран войны, а его жена Эмилия Антоновна пережила блокаду.

27 января в театре состоится концертная программа, где прозвучат фрагменты Седьмой симфонии Шостаковича, а на экране в это время покажут кинохроника тех лет – военные и блокадные.

В этот же день 27 января на Малой сцене театра покажут литературно-балетную постановку «Светлячки жизни» (6+), которую представят учащиеся Самарского хореографического училища. Она создана по мотивам дневников артистов Кировского (Мариинского) театра из осажденного Ленинграда 1941–1944 годов — солисток балета Наталии Сахновской и Ольги Иордан, которые не уехали в эвакуацию вместе с театром летом 1941 года, а разделили с другими ленинградцами тяготы жизни в блокадном городе.

Свою лепту в празднование юбилея внесут и библиотеки региона. В частности, как рассказала заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) Мария Пошехонова, 19 января в библиотеке откроется историко-документальный проект «Во имя жизни: изобретатели блокадного Ленинграда». Она будет посвящена ученым, работникам промышленных предприятий и обычным жителям города-героя, которые своими изобретениями внесли вклад в победу и спасение множества жизней ленинградцев.

24 января в 13:00, в рамках работы этого проекта, в отделе искусств областной научной библиотеки состоится лекция «Непокоренные. Изобретатели блокадного Ленинграда». На ней расскажут, как в годы Великой Отечественной войны ученые СССР трудились над тем, как бороться с голодом, с нехваткой медикаментов и теплой одежды. А также о том, как блокадникам удалось запустить трамваи тогда, когда отключились все электроподстанции, из каких продуктов жители города были вынуждены готовить себе еду.

27 января СОУНБ проведет уникальную акцию «Блокадный репродуктор»: через радиоточку библиотеки воссоздадут атмосферу Ленинградского радио. Прозвучит архивная запись «голоса Ленинграда» Ольги Берггольц, архивные сводки с места боев Левитана, фрагмент архивной записи Седьмой симфонии Шостаковича, в паузах будет звучать знаменитый ленинградский метроном, который называли пульсом Ленинграда, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО