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27 июля в Самарскую область с рабочим визитом прибыл генеральный директор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Антон Яремчук. В тот же день в Правительстве Самарской области прошло совещание о поддержке проекта «Социальный координатор», в котором принимали участие министр социально-демографической политики Самарской области Регина Воробьева, министр здравоохранения региона Армен Бенян, представители благотворительных и общественных организаций и другие заинтересованные лица.

Данному визиту предшествовало заключение 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме трехстороннего соглашения между Правительством Самарской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и «АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор» для оказания помощи гражданам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Документ подписали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель некоммерческой организации Антон Яремчук.

«Надеюсь, что благодаря этому проекту межведомственные границы станут прозрачными для конкретного человека, проживающего на территории Самарской области, – отметил Губернатор. – Мы с удовольствием берем те наработки, которые есть в АСИ. Это залог опережающего развития нашего региона».

Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор». В рамках этого проекта в регионе создана мультидисциплинарная команда, в которую входят представители разных сфер: здравоохранения, образования, социальной защиты и труда. Встреча была нацелена на организацию взаимодействия органов госвласти, общественных объединений, благотворительных фондов, а также выработку предложений по развитию проекта в регионе.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила: «Проект «Социальный координатор», предложенный АСИ, позволит объединить усилия, в проактивном режиме выявлять человека или семью, которой требуется конкретная помощь и скоординировать усилия так, чтобы эта помощь была оказана в максимально короткие сроки».

Среди ключевых направлений «Социального координатора» - медицинская помощь, уход на дому, содействие в трудоустройстве и получении образования, а также создание доступной среды для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обратиться к координаторам смогут граждане с инвалидностью, тяжелобольные дети и взрослые, выпускники детских домов, родитель (опекун) ребенка с инвалидностью, ухаживающий за тяжелобольным человеком или человеком с инвалидностью. Вся поддержка оказывается бесплатно в формате «одного окна». Для того, чтобы получить необходимую помощь, достаточно будет обратиться по многоканальному федеральному номеру телефона 8-800-303-30-30. Координаторы проекта будут разбираться в каждой конкретной ситуации и подбирать решение проблемы, с которой человек обращается на данную «горячую линию».

«Это первое очное совещание большой мультидисциплинарной команды, в которую входят все вовлеченные ведомства. Этот проект должен стать помощником, дополнительным источником ресурсов, к которым можете прибегнуть, если их нет, и источником информации о людях, которые нуждаются в помощи. Сегодня мы обсудили технические процедуры взаимодействия и обсудили предварительные сроки внедрения данного проекта», - прокомментировал Антон Яремчук.

Итоговая задача проекта «Социальный координатор» - улучшить, а в каких-то случаях даже изменить систему так, чтобы она работала для человека, для удовлетворения его нужд и потребностей, интегрировать принцип человекоцентричности в деятельность органов власти.

В тот же вечер в рамках рабочего визита Антон Яремчук в сопровождении министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой побывал на Молодежном форуме «iВолга». Он выступил на площадке «Бизнес-шаг» и ознакомился с работой некоторых тематических секций, в том числе этнокультурного павильона с интерактивной выставкой, посвященной этнокультурному разнообразию России; побывал в инклюзивном городке, посетил выставку НОЦ «Инженерия будущего». А затем в формате «Диалог на равных» он пообщался с участниками смены-лаборатории «Практика» направления «Медиа».