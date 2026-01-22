Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны

Компания «Логика молока», в состав которой входит молочный комбинат «САМАРАЛАКТО», вошла в топ-100 рейтинга лучших работодателей страны по версии HeadHunter – в общем зачёте она заняла 53 место среди 169 крупнейших компаний страны.

В 2025 году предприятие вошло в состав Совета директоров при главе города Самары и приступило к реализации масштабного проекта строительства цеха по производству напитков на растительной основе.

В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу. Среди действующих специалистов за последний год переподготовку прошли 95% сотрудников службы производства, а 36% повысили свою квалификацию. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» завод является партнером Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» и в рамках школьного курса «Россия — мои горизонты» знакомит старшеклассников с производством, современными технологиями и востребованными профессиями.

Фото: пресс-служба администрации Самары