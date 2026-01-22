В ГУ МВД СО наградили победителей Правового диктанта

Я нашел ошибку
Главные новости:
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Состояние автозимника на контроле дорожных служб: ежедневный мониторинг и оперативная работа техники.
Дорога «Шелехметь – Белые домики» продолжает работать в штатном режиме
Об этом 21 января сообщил музыкант Иван Вабищевич (Дядя Ваня), которого она продюсировала.
Умерла Инна Радаева - продюсер и редактор шоу «Голос»
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.
Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны
Сообщение о ДТП поступило 22 января днем в  в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Сегодня в Камышлинском районе столкнулись фура КАМАЗ и Газель.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГУ МВД СО наградили победителей Правового диктанта

155
В ГУ МВД СО наградили победителей Правового диктанта

В актовом зале ГУ МВД России по Самарской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Правового диктанта, организованного Министерством образования Самарской области совместно с региональным главком полиции при поддержке Института развития образования Самарской области.

Масштабная просветительская инициатива проводилась среди обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, осваивающих основные учебные программы, а также желающих поступать на юридические специальности.

В награждении приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, а также заместитель министра образования региона Татьяна Лапшова.

Александр Михайлович, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Правовой диктант стал значимым событием в жизни региона, способствуя повышению юридической грамотности населения и укреплению уважения к закону.

Генерал-майор полиции отметил высокий уровень подготовки участников и их искреннюю заинтересованность в понимании законодательных норм, подчеркнув, что подобные инициативы способствуют формированию правовой культуры и гражданской ответственности среди молодежи.

От лица руководства областного главка полиции Александр Афанасьев вручил победителям, благодарственные письма и памятные подарки.

В завершение церемонии для гостей провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел, где они смогли познакомиться с основными этапами становления ведомства в Самарском регионе.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
22 января 2026, 20:37
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев. Экология
4
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
22 января 2026, 20:18
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска. Общество
70
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.
22 января 2026, 19:09
Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.   Общество
129
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
176
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
518
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
455
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
426
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
402
Весь список