В ГУ МВД СО наградили победителей Правового диктанта

В актовом зале ГУ МВД России по Самарской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Правового диктанта, организованного Министерством образования Самарской области совместно с региональным главком полиции при поддержке Института развития образования Самарской области.

Масштабная просветительская инициатива проводилась среди обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, осваивающих основные учебные программы, а также желающих поступать на юридические специальности.

В награждении приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, а также заместитель министра образования региона Татьяна Лапшова.

Александр Михайлович, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Правовой диктант стал значимым событием в жизни региона, способствуя повышению юридической грамотности населения и укреплению уважения к закону.

Генерал-майор полиции отметил высокий уровень подготовки участников и их искреннюю заинтересованность в понимании законодательных норм, подчеркнув, что подобные инициативы способствуют формированию правовой культуры и гражданской ответственности среди молодежи.

От лица руководства областного главка полиции Александр Афанасьев вручил победителям, благодарственные письма и памятные подарки.

В завершение церемонии для гостей провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел, где они смогли познакомиться с основными этапами становления ведомства в Самарском регионе.