Временная грунтовая дорога «Шелехметь – Белые домики» продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая надёжное транспортное сообщение с селом Рождествено. Проезжаемость трассы протяжённостью 27 км поддерживается благодаря постоянному мониторингу и применению спецтехники.

Состояние автозимника находится под ежедневным контролем. Специалисты оценивают степень естественного износа дорожного полотна от транспорта и погодных факторов.

Грейдер выезжает на трассу при необходимости — для проведения планировки, устранения колейности и выравнивания проезжей части на отдельных участках. Такой подход позволяет поддерживать проезжаемость на всём протяжении маршрута.

Тем, кто не обладает необходимым опытом и специально подготовленным транспортом, напоминаем о комфортной альтернативе — переправе судами на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено», сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: пресс-служба минтранса СО