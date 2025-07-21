Самарская губерния лидирует по росту спроса на глэмпинги

139

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации и «Авито Путешествий», этим летом спрос на глэмпинги в Самарской области вырос в 6,4 раза – самый высокий показатель в стране. акже в Самарской области отмечался самый заметный прирост предложения глэмпингов год к году – в 2,4 раза. Данные опубликованы на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Мы рады видеть рост интереса жителей и гостей региона к глэмпингам, а также заинтересованность бизнеса создавать и развивать такие проекты в сфере экологического и природного туризма. Благодаря активной реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на территории региона уже работают 27 глэмпингов. И мы продолжим развивать инфраструктуру и создавать условия для комфортного отдыха», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры Самарской области. «Наша цель – создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии. Продолжим развивать туристические возможности региона, делая его еще более привлекательным», – отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

«В 2021 году на старте нашего проекта мы только знакомили наших гостей с понятием и философией глэмпинг-индустрии, и здорово, что сейчас это понятие уже стало ясным и понятным среди самарских туристов! Большинство людей, интересующихся этим форматом отдыха, уже имеют четкое представление и сформированные высокие ожидания от качества сервиса и оказываемых услуг, и, мы надеемся, что эта высокая планка будет поддерживаться с развитием индустрии. Для нас этот сезон, благодаря поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», уже стал рекордным по операционным показателям, что открывает для нас новые горизонты развития, в том числе, простор для социально-значимых проектов», – прокомментировала руководитель «Альфа Глэмпинг» Анастасия Заводская.

Ранее Минэкономразвития России озвучило итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Победителями стали три проекта из Самарской области. Благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» регион получит финансирование на создание 59 номеров в модульных некапитальных средствах размещения в 2027 году.

Фото: «Альфа Глэмпинг»