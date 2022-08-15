Самарец перевел мошенникам 500 тысяч рублей

Житель Самары стал очередной жертвой мошенников.
В Самаре безработный мужчина лишился накоплений пообщавшись по телефону с незнакомцем и выполнив действия под его диктовку.
42-летнему самарцу позвонил мужчина, представившийся работником банка, и сообщил, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит.
Чтобы «спасти» деньги необходимо перевести накопления на безопасный счет. Мужчина поверил незнакомцу и на указанный им счет перевел через приложение 500 000 рубль.
После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал.
Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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