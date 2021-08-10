Самарчанка предстанет перед судом за организацию и проведение азартных игр

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Ленинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»".

"В декабре 2020 года женщина разместила в арендованном офисном помещении на улице Фрунзе в Самары, четырнадцать единиц игрового оборудования, с установленным на нем программным обеспечением, необходимым для незаконного проведения азартных игр посредством сети «Интернет». Координацию проведения азартных игр женщина осуществляла лично. Таким образом, подозреваемой были созданы условия для функционирования незаконной игорной деятельности", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Незаконная деятельность была пресечена ОЭБиПК Самары в ходе проводимого оперативного эксперимента.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СУ СК СО