СамараПростоКосмос: в июне пройдет серия открытых лекций о Самаре

В июне пройдет серия открытых лекций о Самаре, посвященных различным тематикам: наука, техника, космос.
В качестве места проведения выбраны открытые городские пространства, чтобы любой желающий мог послушать и узнать много нового и интересного о Самаре.
Программа лекций:
4 июня в 18:00 – парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Лекция «Субботник на орбите», о разработках самарских ученых по борьбе с космическим мусором.
5 июня в 19:00 – парк культуры и отдыха 50-летия Октября. Лекция «5 известных и 5 неизвестных памятников Самары».
11 июня в 18:00 – Струковский Сад. Лекция «Необычное в обыденном: Безымянка и метро как туристические места».
12 июня в 18:00 – Музей Модерна. Лекция «История покорения космоса».
18 июня в 18:00 – площадь перед стадионом Солидарность Арена. Лекция «Тур по краю от ВелоСамары».
19 июня в 18:00 – МВЦ «Самара Космическая». Лекция «Ракеты и люди», о достижении самарских ученых в ракетостроении.