СамараПростоКосмос: в июне пройдет серия открытых лекций о Самаре

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В июне пройдет серия открытых лекций о Самаре, посвященных различным тематикам: наука, техника, космос.

В качестве места проведения выбраны открытые городские пространства, чтобы любой желающий мог послушать и узнать много нового и интересного о Самаре.

Программа лекций:

4 июня в 18:00 – парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Лекция «Субботник на орбите», о разработках самарских ученых по борьбе с космическим мусором.

5 июня в 19:00 – парк культуры и отдыха 50-летия Октября. Лекция «5 известных и 5 неизвестных памятников Самары».

11 июня в 18:00 – Струковский Сад. Лекция «Необычное в обыденном: Безымянка и метро как туристические места».

12 июня в 18:00 – Музей Модерна. Лекция «История покорения космоса».

18 июня в 18:00 – площадь перед стадионом Солидарность Арена. Лекция «Тур по краю от ВелоСамары».

19 июня в 18:00 – МВЦ «Самара Космическая». Лекция «Ракеты и люди», о достижении самарских ученых в ракетостроении.