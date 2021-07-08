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«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались более 1500 горожан 

8 июля 2021 16:58
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Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

Со дня старта акции «Самара, я привит!» свое желание принять участие в розыгрыше ценных призов изъявили уже более 1500 горожан. 
 
Среди участников акции, которая проводится с 1 по 25 июля, будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА. 
 
Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Зарегистрироваться необходимо на самара-я-привит.рф 
 
26 июля 2021 года рандомным способом по номеру СНИЛС определят победителей. После этого в течение двух дней на электронную почту или посредством СМС придет информация о дате и месте получения приза. При себе необходимо иметь паспорт и сертификат профилактической прививки от COVID-19. 
 
 

Теги: акция вакцинация

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