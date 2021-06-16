Самара - в топ-5 городов с лучшими фан-зонами ЕВРО-2020 

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К матчу России и Финляндии на ЕВРО-2020 16 июня, портал ТурСтат представил рейтинг самых популярных у болельщиков и туристов фан-зон и фестивалей болельщиков Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в города России.

В топ-5 лучших городов России по популярности фан-зон ЕВРО-2020 входят Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара. Фестивали болельщиков Чемпионата Европы по футболу проходят также в Сочи, Пензе, Туле и Саранске.

В Самаре фестиваль болельщиков ЕВРО-2020 проходит на стадионе "Солидарность Арена". Хедлайнером концерта 16 июня станет Денис Клявер.