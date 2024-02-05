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2ГИС заварил Капучилаттер — определил самые популярные в России виды кофе и выяснил, в каких городах напитки дороже, а в каких — вкуснее. Самара стала одним из лидеров рейтинга кофеен по оценкам пользователей. По стоимости латте Самара на 11 месте, а капучино — на шестом. Специалисты геосервиса также предложили любителям кофе проверить свою кофейную интуицию — отличить зёрна от плевел настоящие названия заведений от выдуманных.

По данным 2ГИС, за 2023 год количество специализированных кофейных заведений в городах-миллионниках выросло на 7% — сейчас их более 15 тысяч. В Самаре на 13% за год увеличилось количество кофеен — это пятый результат среди миллионников по приросту классических кофеен. Но в целом на динамику кофейных заведений в городе повлияло небольшое сокращение количества точек кофе — в итоге общий прирост числа заведений для любителей кофе составил около 7%.

По данным опроса жителей городов-миллионников, проведенного по заказу 2ГИС осенью 2023 года, самыми популярными видами кофе в крупных городах России являются капучино и латте: 68% опрошенных выбрали капучино, почти половина (48%) — латте.

В информации о кофейнях и точках кофе в 2ГИС можно увидеть меню с ценами — их добавляют и сами заведения, и посетители. На основе этих данных рассчитали среднюю стоимость капучино и латте в городах-миллионниках. Латте оказался дороже капучино — стаканчик латте в среднем стоит 224 рубля, капучино — 196 рублей. Самый дорогой латте — в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Самара на 11 строке, средняя стоимость — 196 рублей. Самый дорогой капучино — в Краснодаре, Казани и Новосибирске. Средняя стоимость в Самаре — 197,2 рубль, город занимает шестую строку. Интересно, что Самара – один из двух миллионников, где стоимость латте и капучино примерно равна. Похожая ситуация в Перми.

Чаще всего жители крупных городов в течение дня выпивают одну (25%) или две (29%) чашки кофе. Если выпивать в кофейне по одной чашке латте или капучино, то жители Самары потратят 5,9 тыс. рублей или 10,4% средней зарплаты в месяц.

Любовь к кофе в крупных городах впечатляет. Без этого напитка не представляют свой типичный день 84% жителей, на каждый квадратный километр города-миллионника в России есть как минимум одно кофейное заведение, а по данным 2ГИС, средняя оценка таких заведений посетителями в любом из 16 крупнейших городов страны превышает 4 из 5 возможных баллов — это очень высокий показатель. Самый вкусный кофе, по мнению пользователей 2ГИС, в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Воронеже. Средняя оценка кофеен здесь – 4,5.

Ниже на тепловой карте сервиса геоаналитики 2ГИС Про показаны места концентрации кофеен и точек кофе с самыми высокими оценками от посетителей. Чем теплее цвет (ближе к желтому и красному), тем выше оценки в этой локации.

Тепловая карта оценок кофеен в Самаре от сервиса 2ГИС Про

Всю информацию о кофе 2ГИС собрал в проекте «Капучилаттер». На его сайте можно найти подробные данные по каждому городу, изучить тепловые карты районов, чтобы узнать, где находятся кофейни с самыми высокими оценками. Кроме того, на лендинге можно найти кофейный квиз, который позволит узнать больше о необычных названиях реально существующих заведений.