Самара присоединится к всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ»

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24 мая Самара присоединится к девятому всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Основной площадкой станет Аллея «Последняя миля» и прилегающая территория стадиона «Солидарность Самара Арена». Планируется, что легкоатлетический праздник объединит более 180 тысяч бегунов по всей России. 6+



Для участников предусмотрено четыре дистанции:

- 1 км (старт в 9:00): для участников старше 6 лет, лимит 15 минут

- 5 км (старт в 11:00): для участников старше 16 лет, лимит 50 минут

- 10 км (старт в 10:00): для участников старше 18 лет, лимит 1 час 30 минут

- 21,1 км (старт в 10:00): для участников старше 18 лет, лимит 3 часа.



Организаторы обращают особое внимание, что для участия в забеге на любой из дистанций необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет без родителей - их письменное разрешение. На протяжении всей трассы будут расположены пит-стопы с водой и фруктами, чтобы освежиться и подзарядиться.



Каждый участник получит брендированную футболку, медаль на финише и электронный сертификат участника. Стартовые пакеты можно получить 22 мая с 11:00 до 20:00 и 23 мая с 10:00до 20:00 в ТЦ «Гудок» (ул. Красноармейская, 131, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и оригинал медицинской справки.



Отметим, что традиционно по итогам полумарафона «Забег.РФ» определяется обладатель звания беговой столицы России. Город-победитель получит переходящий Кубок, на котором выгравированы города-победители прежних лет, начиная с 2017 года.



Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать больше можно на сайте: https://забег.рф/.

Фото: администрация Самары